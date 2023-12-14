Подвійні жертви Усика та Ф'юрі домовилися про бій: є нюанс
Колишні чемпіони світу в хевівейті Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер узгодили потенційний поєдинок на 2024 рік.
Про це заявив інсайдер Майкл Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ESPN.
Команди британця та американського боксера домовилися про бій 9 березня. Поєдинок прийме Саудівська Аравія. Щоправда, наразі поява екс-чемпіонів у ринзі один проти одного під питанням.
Джошуа та Вайлдер зустрінуться, якщо здолають своїх найближчих суперників. Обидва з'являться в ринзі 23 грудня. У рамках великого вечора боксу в Ер-Ріяді британський боксер протистоятиме шведу Валліну, а американець зійдеться з новозеландцем Паркером.
Інтерес до очного поєдинку Джошуа та Вайлдер проявляли давно. Іменитий промоутер Едді Гірн намагався організувати бій цьогоріч, але згодом змирився, що битва колишніх чемпіонів можлива лише навесні 2024-го. Обидва боксери наразі останній поєдинок провели проти фіна Хеленіуса, здолавши того нокаутами.
Вайлдер розпочав виступи в професіоналах у 2008 році. З тих пір він провів 46 поєдинків, у яких здобув 43 перемоги (42 – нокаутом). У 2015-2020 рр. американець володів титулом WBC, але втратив пояс у трилогії з Тайсоном Ф'юрі. Натомість Джошуа з 2013-го провів 29 поєдинків, у яких здобув 26 перемог і тричі програв. Двічі британця побив Олександр Усик.
Раніше команда Усика розпочала пошуки спаринг-партнерів для українця. У мережі з'явився перелік вимог до потенційних учасників табору чемпіона. Ідеальний суперник Усика на тренуваннях повинен бути максимально схожий на Ф'юрі.
Anthony Joshua and Deontay Wilder have a deal in place for a March 9 fight in Saudi Arabia, sources tell ESPN.— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) December 13, 2023
The former heavyweight champs compete in separate bouts Dec. 23 and they must win to keep the bout intact. Joshua fights Otto Wallin while Wilder faces Joseph Parker. pic.twitter.com/8PrZrfHJ9Q
До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.
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