Подвійні жертви Усика та Ф'юрі домовилися про бій: є нюанс

Колишні чемпіони світу в хевівейті Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер узгодили потенційний поєдинок на 2024 рік.

Про це заявив інсайдер Майкл Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ESPN .

Команди британця та американського боксера домовилися про бій 9 березня. Поєдинок прийме Саудівська Аравія. Щоправда, наразі поява екс-чемпіонів у ринзі один проти одного під питанням.

Джошуа та Вайлдер зустрінуться, якщо здолають своїх найближчих суперників. Обидва з'являться в ринзі 23 грудня. У рамках великого вечора боксу в Ер-Ріяді британський боксер протистоятиме шведу Валліну, а американець зійдеться з новозеландцем Паркером.

Інтерес до очного поєдинку Джошуа та Вайлдер проявляли давно. Іменитий промоутер Едді Гірн намагався організувати бій цьогоріч, але згодом змирився, що битва колишніх чемпіонів можлива лише навесні 2024-го. Обидва боксери наразі останній поєдинок провели проти фіна Хеленіуса, здолавши того нокаутами.

Вайлдер розпочав виступи в професіоналах у 2008 році. З тих пір він провів 46 поєдинків, у яких здобув 43 перемоги (42 – нокаутом). У 2015-2020 рр. американець володів титулом WBC, але втратив пояс у трилогії з Тайсоном Ф'юрі. Натомість Джошуа з 2013-го провів 29 поєдинків, у яких здобув 26 перемог і тричі програв. Двічі британця побив Олександр Усик.

Раніше команда Усика розпочала пошуки спаринг-партнерів для українця. У мережі з'явився перелік вимог до потенційних учасників табору чемпіона. Ідеальний суперник Усика на тренуваннях повинен бути максимально схожий на Ф'юрі.