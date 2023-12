Двойные жертвы Усика и Фьюри договорились о бое: есть нюанс

Команды британца и американского боксера договорились о бое 9 марта. Поединок примет Саудовская Аравия. Правда, пока появление экс-чемпионов в ринге друг против друга под вопросом.

Джошуа и Уайлдер встретятся, если одолеют своих ближайших соперников. Оба появятся в ринге 23 декабря. В рамках большого вечера бокса в Эр-Рияде британский боксер будет противостоять шведу Валлину, а американец сойдется с новозеландцем Паркером.

Интерес к очному поединку Джошуа и Уайлдер проявляли давно. Именитый промоутер Эдди Хирн пытался организовать бой в этом году, но впоследствии смирился, что битва бывших чемпионов возможна лишь весной 2024-го. Оба боксера последний поединок провели против финна Хелениуса, одолев того нокаутами.

Уайлдер начал выступления в профессионалах в 2008 году. С тех пор он провел 46 поединков, в которых одержал 43 победы (42 – нокаутом). В 2015-2020 гг. американец владел титулом WBC, но потерял пояс в трилогии с Тайсоном Фьюри. Джошуа же с 2013-го провел 29 поединков, в которых одержал 26 побед и трижды проиграл. Дважды британца победил Александр Усик.

Ранее команда Усика приступила к поискам спарринг-партнеров для украинца. В сети появился список требований к потенциальным участникам лагеря чемпиона. Идеальный соперник Усика на тренировках должен быть максимально похож на Фьюри.

Anthony Joshua and Deontay Wilder have a deal in place for a March 9 fight in Saudi Arabia, sources tell ESPN.



The former heavyweight champs compete in separate bouts Dec. 23 and they must win to keep the bout intact. Joshua fights Otto Wallin while Wilder faces Joseph Parker. pic.twitter.com/8PrZrfHJ9Q