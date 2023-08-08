Подвійні удари. Експерт пояснив тактику росіян по вчорашньому обстрілу Покровська

Росіяни між двома ракетними ударами по Покровську на Донеччині витримували паузу, аби завдати якомога більшого ураження та вбити більше людей. Це стала тактика ворога, яку він застосовує не вперше.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

Тактика подвійних ударів

"Це стала практика окупантів. Адже такі варіанти застосування ракетного озброєння росіянами застосовуються не вперше. Вони здійснюють ракетний обстріл, після цього витримують паузу, а потім завдають повторного удару, знаючи, що пошуково-рятувальна вже розпочинає розбір завалів", - сказав виданню експерт.

Тобто ця тактика країни-агресора спрямована на те, щоб завдати найбільшого ураження та вбити чим більше українців, в тому числі представників пошуково-рятувальних служб, пояснює співрозмовник.

"Тактика, яка реалізовується російською окупаційною армією - це тактика ракетного терору. Бо вони цілили по житлових будинках, де є мирні мешканці, які не мають жодного відношення до українських Сил оборони. Так само Російська Федерація свідомо вбиває представників пошуково-рятувальних служб", - наголосив Селезньов.

Ракетний удар по Покровську

Нагадаємо, що вчора російська армія обстріляла центр Покровська ракетами "Іскандер". За даними місцевої влади, перший удар був о 19:15, а згодом другий о 19:52.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі наголосив, що це тактика Росії. Ворог перший удар завдає по цивільних, а другий - по службах, які приїжджають на місце.

При цьому він акцентував, що перед другим ударом людей розосередили. Але, "якби було скупчення людей і буквально за 10 хвилин не вжиті додаткові заходи, то наслідки було б набагато гірші".

Внаслідок обстрілу в місті пошкоджені дев'яти- та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

За останніми даними, загиблих внаслідок вчорашнього удару по Покровську 7, а поранених 88. Більшість із них цивільні, але також є рятувальники та військові. Зокрема, загинув заступник начальника ГУ ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.

Детальніше про наслідки обстрілу Покровська, де все ще тривають розбір завалів та оголошений траур - в матеріалі РБК-Україна.

Харківщина теж потерпає від обстрілів

Варто зауважити, що свою тактику подвійних обстрілів російська армія застосовує й під час атак на Харківську область.

Так, вчора окупанти обстріляли Куп’янський район, скинувши на житлові будинки у селі Кругляківка авіабомби. При цьому коли на місце приїхали рятувальники і правоохоронці - РФ вдарила по людях касетними боєприпасами.

Як наслідок було пошкоджено 6 будинків. Загинули 2 людей – 45-річна жінка та чоловік 65 років.Також четверо людей зазнали поранення та були госпіталізовані. Ще одна цивільна 57-річна жінка отримала допомогу на місці.

Також постраждали та були госпіталізовані 2 співробітники ДСНС - 22-х та 46-ти років, та 2 співробітники Нацполіції 21-го та 24-х років.

Росія продовжуватиме терор

На думку експерта, росіяни будуть реалізовувати тактику ракетного терору аж до завершення повномасштабної війни.

"Очевидно, що вони мають певні зиски з того. Згадаймо минулу зиму. Ворог, застосовуючи ракети фактично зруйнував більшу частину нашої енергетичної інфраструктури. Ми всі чули що таке блекаути і всі складнощі, пов'язані зі складнощами електропостачання", - нагадує Селезньов.

За його словами, ворог може продовжити застосовуватиму таку тактику терору, оскільки має ресурсні можливості.

"Їх промисловість працює. Зокрема, представники українського військового керівництва заявляють, що до 100 ракет щомісяця здатна виробляти російська оборонна промисловість. А відповідно ракетні атаки з використанням дронами-камікадзе будуть тривати", - додає експерт.

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