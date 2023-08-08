Двойные удары. Эксперт объяснил тактику россиян по вчерашнему обстрелу Покровска

Россияне между двумя ракетными ударами по Покровску Донецкой области выдерживали паузу, чтобы нанести как можно большее поражение и убить больше людей. Это постоянная тактика врага, которую он применяет не в первый раз.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Тактика двойных ударов

"Это постоянная практика оккупантов. Ведь такие варианты применения ракетного вооружения россиянами применяются не впервые. Они осуществляют ракетный обстрел, после этого выдерживают паузу, а затем наносят повторный удар, зная, что поисково-спасательная уже начинает разбор завалов", - сказал изданию эксперт.

То есть эта тактика страны-агрессора направлена на то, чтобы нанести наибольшее поражение и убить больше украинцев, в том числе представителей поисково-спасательных служб, объясняет собеседник.

"Тактика, реализуемая российской оккупационной армией - это тактика ракетного террора. Потому что они целили по жилым домам, где есть мирные жители, не имеющие никакого отношения к украинским силам обороны. Так же Российская Федерация сознательно убивает представителей поисково-спасательных служб", - подчеркнул Селезнев.

Ракетный удар по Покровску

Напомним, что вчера российская армия обстреляла центр Покровска ракетами "Искандер". По данным местных властей, первый удар был в 19:15, а затем второй в 19:52.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире подчеркнул, что это тактика России. Враг первый удар наносит по гражданским, а второй - по приезжающим на место службам.

При этом он акцентировал внимание на том, что перед вторым ударом людей рассредоточили. Но, "если бы было скопление людей и буквально за 10 минут не приняты дополнительные меры, то последствия были бы гораздо хуже".

В результате обстрела в городе повреждены девяти- и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиница, заведения питания, магазины, административные здания.

По последним данным, погибших в результате вчерашнего удара по Покровску 7, а раненых 88. Большинство из них гражданские, но также есть спасатели и военные. В частности, погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

Детальнее о последствиях обстрела Покровска, где все еще продолжаются разбор завалов и объявлен траур - в материале РБК-Украина.

Харьковщина тоже страдает от обстрелов

Следует заметить, что свою тактику двойных обстрелов российская армия применяет и при атаках на Харьковскую область.

Так, вчера оккупанты обстреляли Купянский район, сбросив на жилые дома в селе Кругляковка авиабомбы. При этом когда на место приехали спасатели и правоохранители - РФ ударила по людям кассетными боеприпасами.

Как следствие были повреждены 6 домов. Погибли 2 человека - 45-летняя женщина и мужчина 65 лет. Также четыре человека получили ранения и были госпитализированы. Еще одна гражданская 57-летняя женщина получила помощь на месте.

Также пострадали и были госпитализированы 2 сотрудника ГСЧС - 22-х и 46-ти лет, и 2 сотрудника Нацполиции 21-го и 24-х лет.

Россия будет продолжать террор

По мнению эксперта, россияне будут реализовывать тактику ракетного террора вплоть до завершения полномасштабной войны.

"Очевидно, что они имеют определенные выгоды с того. Вспомним прошлую зиму. Враг, применяя ракеты, фактически разрушил большую часть нашей энергетической инфраструктуры. Мы все слышали что такое блекауты и все сложности, связанные со сложностями электроснабжения", - напоминает Селезнев.

По его словам, враг может продолжить применять такую тактику террора, поскольку имеет ресурсные возможности.

"Их промышленность работает. В частности, представители украинского военного руководства заявляют, что до 100 ракет ежемесячно способна производить российская оборонная промышленность. А соответственно, ракетные атаки с использованием дронами-камикадзе будут продолжаться", - добавляет эксперт.

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