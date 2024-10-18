Подвійне навантаження. Очні й дистанційні уроки дітям будуть проводити окремо, - МОН

У 2025 році в Україні планують запровадити обов'язкове навчання різних категорій учнів окремо - залежно від формату отримання знань або місцеперебування.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра освіти й науки України Надія Кузьмичова.
Експерт нагадала, що війна принесла значні втрати в освітній інфраструктурі через обстріли та бомбардування. Від початку бойових дій постраждали 3524 заклади освіти (360 з них зруйновані повністю).
Станом на вересень 2024 року в Україні працюють 12,268 шкіл.
"Найбільше постраждали школи в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Херсонській, Миколаївській, Луганській, Сумській, Чернігівській областях та в Києві. 879 шкіл знаходяться на тимчасово окупованих територіях", - уточнила Кузьмичова.
Вона зазначила, що тієї однорідності учасників шкільного процесу, яка була в Україні до 24 лютого 2022 року, зараз немає.
"Зараз через широкомасштабну війну ми маємо ситуацію, коли у класах вчаться одночасно чотири різні категорії дітей. Це значить, що вчителю у класі треба витрачати в чотири рази більше часу", - пояснила посадовиця.
Згідно з інформацією заступниці міністра освіти й науки, навчання офлайн відновлене у понад 80% закладах освіти.
"Це може бути суто очне або змішане, коли чергуються години: в один тиждень вчаться очно молодші діти, другий тиждень - старша школа. Тоді інші вчаться дистанційно. Але це ми теж зараховуємо плюс-мінус до очного, бо у дітей є хоча б періодичний доступ до класу. Це перша категорія учнів", - пояснила Кузьмичова.
Друга категорія, за її словами, це діти, які вчаться дистанційно і рахуються в цьому ж класі.
"Через війну багато людей змушені були переїхати в інші міста і села. І в класі умовної полтавської школи, яка відновила очні заняття, можуть сидіти діти, які ось прийшли за парти. А з ними на уроці дистанційно може бути ще 3-5 дітей, які переїхали в інші регіони", - розповіла представниця уряду.
Третя категорія учнів - діти, які перебувають за кордоном.
"Вони скоріше рахуються як дистанційні, але часто не можуть відвідувати урок, бо в цей час мають заняття в умовній школі у Варшаві", - зауважила експерт.
Четверта категорія - діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і теж вчаться в українських школах дистанційно.
Кузьмичова зазначила, що навіть маючи справу з кількома категоріями учнів, вчителю працювати вельми нелегко.
"Ось вчитель заходить на урок, працює з дітьми в класі. Під'єднуються онлайн діти з інших регіонів. Це все ж дві різних аудиторії, яким треба приділити час. Це надзвичайно важко. Все одно хтось з цих аудиторій буде втрачати в увазі, у залученні в процес, в комунікації з однолітками", - пояснила вона.
Заступниця міністра нагадала, що Україна входить вже у третій навчальний рік в умовах війни.
"І ми не можемо говорити, що це нормально. Бо вчителі працюють в нетипових для них умовах. Це - подвійне навантаження. І якість освіти для школярів буде гіршою. Це виклик. Його потрібно чесно визнавати, і реагувати на нього. І говорити про те, що всі ці категорії учнів мають бути розведені по окремих класах, або формах навчання. Якщо це очне навчання, то вчитель працює лише з очною аудиторією. Дистанційне навчання - окремі дистанційні класи", - пояснила спеціаліст.
За словами Кузьмичової, навчання різних категорій учнів у різних форматах буде обов'язковим з 1 вересня 2025 року.
"Мета - щоб учень отримував якісну освіту. І для цього ми маємо кожній аудиторії запропонувати форму та формат навчання, які відповідають їхнім запитам", - пояснила фахівець.
Як приклад вона навела умовну полтавську школу, в якій було два п'ятих класи по 24 дитини.
"Якийсь із цих класів стає очним: в ньому вчаться діти і з першого, і з другого класу. Бо фізично туди ходить лише 20 учнів. Ведуть заняття ті вчителі, які працюють з цими дітьми. Діти того ж року навчання, але які не в Полтаві з різних причин, не збираються поки повертатися, навчаються дистанційно", - розповіла Кузьмичова.
Експерт додала, що є й такі, хто переїхав, наприклад, до Ужгорода.
"Але з невідомих нам причин не йде у місцеву школу вчитися. Вони теж вчаться дистанційно. Вони мають навчатися окремо, не з тими, хто зараз сидить за партами. Якщо навантаження дозволяє, це можуть бути ті самі вчителі. Але суть у тому, щоб всі ці категорії вчилися окремо", - зауважила представниця уряду.
Проте учні, які перебувають за кордоном, часто не можуть під'єднуватися до занять в той час, коли йде урок в українській школі (оскільки навчаються у місцевих закладах освіти).
"Для цієї категорії запроваджений ще у 2023 році українознавчий компонент (скорочена програма, за якою діти можуть вивчати предмети, яких немає в закордонних школах - Ред.). Це дозволяє дітям, які перебувають за кордоном, вчити лише українську мову, літературу, історію, правознавство, географію й захист України. Решту предметів учню перезараховують. Розроблені рекомендації для вчителів, як це робити", - підсумувала експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зменшення дистанційного навчання покращило показники учнів українських шкіл.
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