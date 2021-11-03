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В Одесской области нашли почти 400 снарядов времен Второй мировой войны

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Одесса, Среда 03 ноября 2021 17:32
В Одесской области нашли почти 400 снарядов времен Второй мировой войны Фото: в Одесской области обнаружили почти 400 снарядов времен Второй мировой войны (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Возле города Измаил (Одесской области) при проведении земляных работ обнаружили арсенал артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Пиротехники ГСЧС завтра продолжат обследовать прилегающую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что в ходе земляных работ под Измаилом были обнаружены подозрительные предметы. Жители вызвали представителей ГСЧС.

При обследовании территории пиротехники ГСЧС нашли 380 артиллерийских снарядов калибром 75 мм времен Второй мировой войны. Спасатели продолжат поиск взрывоопасных предметов завтра, 4 ноября.

В Одесской области нашли почти 400 снарядов времен Второй мировой войны

Фото: в Одесской области обнаружили 380 снарядов времен Второй мировой войны (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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Вторая мировая война Одесса
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