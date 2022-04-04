В подвале детского санатория Бучи обнаружили пыточную, - Офис генпрокурора

Прокуроры продолжают фиксировать военные преступления российских оккупантов в Буче. В подвале детского санатория обнаружили еще одну пыточную.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин с завязанными руками. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а после этого убивали их", - пишет пресс-служба. Сейчас на месте преступления находятся прокуроры и полиции. Устанавливаются все обстоятельства военного преступления и лица, причастные к этим зверствам.

