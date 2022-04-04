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Кулеба: Преступления России в Буче – только вершина айсберга

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Варшава, Понедельник 04 апреля 2022 21:22
Кулеба: Преступления России в Буче – только вершина айсберга Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ужасные кадры из Бучи являются лишь частью всех преступлений, совершенных российской армией в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Дипломат во время визита в Польшу затронул тему военных преступлений РФ. По его мнению, зверства российских оккупантов в Киевской области требуют серьезных санкций G7 и ЕС.

"Запад продолжает подпитывать российскую машину войны платежами за энергоносители, все еще продолжающейся торговлей между Россией и западными странами, финансовыми транзакциями, проводимыми через российские банки, которые еще не отключены от SWIFT", – заявил Кулеба.

Министр обратился к западным коллегам, у которых остаются сомнения относительно продолжения сотрудничества с РФ. Он посоветовал им поехать в Бучу, а затем пообщаться с ним.

"Могу без преувеличений, с большой скорбью сказать вам, что ситуация в Мариуполе намного хуже того, что мы видели в Буче и других городах, поселках и селах под Киевом", – добавил Кулеба.

Напомним, что генпрокурор Венедиктова назвала ситуацию в Бородянке самой худшей с точки зрения жертв военных преступлений.

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