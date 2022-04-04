В підвалі дитячого санаторію Бучі виявили катівню, - Офіс генпрокурора
Прокурори продовжують фіксувати військові злочини російських окупантів у Бучі. В підвалі дитячого санаторію виявили ще одну катівню.
Про це пише РБК-Україна з посиланням пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх", - пише пресслужба.
Наразі на місці злочину перебувають прокурори й поліції. Встановлюються усі обставини військового злочину й особи, які причетні до цих звірств.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що злочини Росії в Бучі є лише вершиною айсбергу.
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