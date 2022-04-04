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В підвалі дитячого санаторію Бучі виявили катівню, - Офіс генпрокурора

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Понеділок 04 квітня 2022 21:39
В підвалі дитячого санаторію Бучі виявили катівню, - Офіс генпрокурора Фото: в підвалі дитячого санаторію Бучі виявили катівню (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прокурори продовжують фіксувати військові злочини російських окупантів у Бучі. В підвалі дитячого санаторію виявили ще одну катівню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх", - пише пресслужба.

Наразі на місці злочину перебувають прокурори й поліції. Встановлюються усі обставини військового злочину й особи, які причетні до цих звірств.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що злочини Росії в Бучі є лише вершиною айсбергу.

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