В підвалі дитячого санаторію Бучі виявили катівню, - Офіс генпрокурора

Прокурори продовжують фіксувати військові злочини російських окупантів у Бучі. В підвалі дитячого санаторію виявили ще одну катівню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх", - пише пресслужба. Наразі на місці злочину перебувають прокурори й поліції. Встановлюються усі обставини військового злочину й особи, які причетні до цих звірств.

