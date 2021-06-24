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Подтверждает позицию Украины. МИД отреагировал на отчет Канады по катастрофе МАУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало отчет канадских экспертов по крушению самолета авиакомпании МАУ в Иране. Отчет подчеркивает пренебрежительное отношение Ирана к человеческой жизни, но не доказывает, что самолет сбили умышленно.

Об этом говорится на сайте министерства.

Канадские эксперты пришли к трем ключевым выводам:

  • Иран не обеспечил безопасность своего воздушного пространства;
  • оператор противоракетной установки сознательно совершил ряд грубых нарушений;
  • военное командование Ирана не совершило должных действий с целью недопущения нарушений со стороны оператора.

"Этот отчет подтверждает позицию Украины относительно наличия системных просчетов в организации системы безопасности гражданской авиации в Иране. Именно поэтому попытка (Ирана - ред.) свести причину трагедии к "ошибочным" действиям оператора ракетного подразделения не выдерживает никакой критики", - подчеркнули в МИД.

В министерстве отметили, что Иран ответственен за смерть 176 невинных людей, находившихся на борту сбитого самолета.

"Иран должен быть привлечен к ответственности и обеспечить реституцию в соответствии с международным правом", - добавили в МИД.

Напомним, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора ПВО. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель".

Как заявили в офисе генпрокурора, непреднамеренное уничтожение самолета МАУ не снимает с Ирана ответственность за катастрофу.

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