Підтверджує позицію України. МЗС відреагувало на звіт Канади про катастрофу МАУ

Міністерство закордонних справ України прокоментувало звіт канадських експертів щодо катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Звіт підкреслює зневажливе ставлення Ірану до людського життя, але не доводить, що літак збили умисно.
Про це йдеться на сайті міністерства.
Канадські експерти дійшли трьох ключових висновків:
"Цей звіт підтверджує позицію України щодо наявності системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані. Саме тому, спроба (Ірану - ред.) звести причину трагедії до "помилкових" дій оператора ракетного підрозділу не витримує жодної критики", - наголосили в МЗС.
У міністерстві зазначили, що Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей, які перебували на борту збитого літака.
"Іран повинен бути притягнутий до відповідальності та забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права", - додали у МЗС.
Нагадаємо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора ПВО. Український літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета".
Як заявили в Офісі генпрокурора, ненавмисне знищення літака МАУ не знімає з Ірану відповідальність за катастрофу.