RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Підтверджує позицію України. МЗС відреагувало на звіт Канади про катастрофу МАУ

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України прокоментувало звіт канадських експертів щодо катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Звіт підкреслює зневажливе ставлення Ірану до людського життя, але не доводить, що літак збили умисно.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Канадські експерти дійшли трьох ключових висновків:

  • Іран не забезпечив безпеку свого повітряного простору;
  • оператор протиракетної установки свідомо вчинив низку грубих порушень;
  • військове командування Ірану не вчинило належних дій з метою недопущення порушень з боку оператора.

"Цей звіт підтверджує позицію України щодо наявності системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані. Саме тому, спроба (Ірану - ред.) звести причину трагедії до "помилкових" дій оператора ракетного підрозділу не витримує жодної критики", - наголосили в МЗС.

У міністерстві зазначили, що Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей, які перебували на борту збитого літака.

"Іран повинен бути притягнутий до відповідальності та забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права", - додали у МЗС.

Нагадаємо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора ПВО. Український літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета".

Як заявили в Офісі генпрокурора, ненавмисне знищення літака МАУ не знімає з Ірану відповідальність за катастрофу.

Читайте РБК-Україна в Google News
катастрофаМіжнародні авіалінії УкраїниІранМЗС