Подтопленные дворы, поврежденные крыши и отсутствие света: последствия непогоды в Украине

Так, по состоянию на утро 18 мая из-за грозы и сильных порывов ветра восемь населенных пунктов в двух областях - Днепропетровской (7) и Херсонской (1), остаются без света. Сработала система автоматической защиты линии электропередачи (ЛЭП).

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - отметили в ГСЧС.

В Херсонской области также из-за шквалов и порывов ветра, а также грозы повреждены кровли 107 зданий на территории Каховского, Бериславского и Скадовского районов. Из них 96 частных домов, 3 школы, 2 детских сада, 2 амбулатории, 3 здания сельских советов и 1 дом культуры.

"Жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС не привлекались", - сообщили спасатели.

Также в Винницкой области в поселке Жмеринка из-за интенсивных осадков произошло подтопление 8 дворов.

"Для откачки воды от ГСЧС привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Работы завершены", - добавили в службе.