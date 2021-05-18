Підтоплені двори, пошкоджені дахи та відсутність світла: наслідки негоди в Україні

Так, станом на ранок 18 травня через грозу та сильні пориви вітру вісім населених пунктів у двох областях - Дніпропетровській (7) та Херсонській (1), залишаються без світла. Спрацювала система автоматичного захисту лінії електропередачі (ЛЕП).

"До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - зазначили в ДСНС.

У Херсонській області також через шквали та пориви вітру, а також грози пошкоджено покрівлі 107 будівель на території Каховського, Бериславського та Скадовського районів. З них 96 приватних будинків, 3 школи, 2 дитячі садки, 2 амбулаторії, 3 будівлі сільських рад та 1 Будинок культури.

"Жертв і постраждалих немає. Підрозділи ДСНС не залучалися", - повідомили рятувальники.

Також у Вінницькій області в селищі Жмеринка через інтенсивні опади сталося підтоплення 8 дворів.

"Для відкачування води від ДСНС залучалося 8 осіб та 3 одиниці техніки. Роботи завершені", - додали в службі.