Подтопления, оползень, утечка газа: Италию накрыл ливень

Часть Италии накрыл мощный ливень. В результате дождей сильно пострадала коммуна Комо в Ломбардии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ANSA.
Улицы города залило водой, много домов местных затопило, пострадали десятки автомобилей.
В муниципалитете Бриенно произошел оползень, который вызвал утечку газа. 50 человек из-за подтопления оказались заблокированными в своих домах и нуждались в помощи спасателей.
Местные власти называют огромными материальные убытки от стихии.
Непроездной была дорога Via Regina между Черноббио и Мольтразио, участок между Бриенно и Колоньо, дорога возле Ларио и участок пути 71 возле Лаглио, где произошел оползень. Закрыта также провинциальная дорога Ардженьо-Скиньяно, проблемный проезд также на участке между Нессо и Леццено.
Пока в одной части Италии ливни, в другой - пожары. Масштабные лесные пожары вспыхнули на островах Сардиния и Сицилия. Также образовался пожар на горном хребте Сикане и в Алкамо в провинции Трапани.