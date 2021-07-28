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Підтоплення, зсув ґрунту, витік газу: Італію накрила злива

Автор: Анастасія Рокитна

Частину Італії накрила потужна злива. В результаті дощів сильно постраждала комуна Комо у Ломбардії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ANSA.

Вулиці міста залило водою, багато будинків місцевих затопило, постраждали десятки автомобілів.

В муніципалітеті Брієнно стався зсув ґрунту, який спричинив витік газу. 50 людей через підтоплення виявились заблокованими у своїх будинках і потребували допомоги рятувальників.

Місцева влада називає величезними матеріальні збитки від стихії.

Фото: Італію накрила злива

Непроїзною була дорога Via Regina між Черноббіо та Мольтразіо, ділянка між Брієнно та Колоньйо, дорога біля Ларіо та ділянка шляху 71 біля Лагліо, де стався зсув. Закрита також провінційна дорога Ардженьйо-Скіньяно, проблемний проїзд також на ділянці між Нессо та Леццено.

Поки в одній частині Італії зливи, в іншій - пожежі. Масштабні лісові пожежі спалахнули на островах Сардинія та Сицилія. Також утворилась пожежа на гірському хребті Сікані та в Алкамо у провінції Трапані.

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