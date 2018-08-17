Підтоплення у Львові: в міськраді створили штаб для ліквідації наслідків негоди

У Львові випало за день 28% від місячної норми опадів

У міській раді Львова створено координаційний штаб для ліквідації наслідків зливи, яка підтопила низку вулиць міста. Про це повідомили у прес-службі мерії.

Як зазначила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк до роботи заучені всі служби міста. Завтра, 18 серпня, для комунальних підприємств також оголошено робочий день.

"Зараз аварійні бригади чистять дощоприймачі. Працівники "Львівводоканалу" встановлюють кришки люків. Також техніка "Львівводоканалу" залучена до роботи на вулиці Торф’яній, де підтопило перший поверх будинку, в якому розміщені офісні приміщення", - зазначила чиновниця.

Крім того, за її словами, сформовані групи, які обстежують підвали будинків на тих вулицях, де було найбільше води - це Сахарова, Городоцька, Богуна, Чорновола, Джерельна тощо.

Фото: наслідки зливи у Львові (city-adm.lviv.ua)

Як повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології, що на 21:00 год у місті випало 21,3 мм опадів, що становить 28% від місячної норми. Загалом місячна норма становить 76 мм опадів.

Нагадаємо, 17 серпня у Львові в результаті зливи затопило вулиці міста, у зв'язку з чим рух транспорту було паралізовано. У деяких районах міста випав град. Станом на 20:00 відновлено рух тролейбусів та одного трамваю.

Нагадаємо, 16 серпня 2018 року у Києві під час нічної грози повалило 200 дерев і 5 опор електропередач. Також внаслідок негоди серйозно було пошкоджено покрівлі та фасади 5 будинків. Крім того, в КМДА повідомили про підтоплення на кількох вулицях, внаслідок чого в столиці виникли проблеми з рухом транспорту.