У Львові паралізовано рух транспорту внаслідок зливи

У Львові в результаті зливи затопило вулиці міста, у зв'язку з чим рух транспорту паралізовано. У деяких районах міста випав також град, передає Львівський портал.

Наголошується, що найбільше води "стоїть" на Привокзальній, Сахарова і Глибокою. У зв'язку з грозою призупинено рух міських трамваїв і тролейбусів.

Як повідомили у Львівській міській раді, зараз всі комунальні служби ліквідовують наслідки негоди у місті. У зв'язку з понаднормовою кількістю опадів підтоплено десяток вулиць.

Фото: наслідки зливи у Львові (facebook.com/igor.zinkevych)

"В даний час припинено рух трамваїв. На всі адреси, де є підтоплення і замулювання, виїхали комунальні служби. Наслідки негоди оперативно ліквідовують", - додали в міськраді.

Уточнили, що на вул. Сахарова є підтоплення, зараз там від замулення чистять дощоприймачі. На вул. Джерельна вода вже спадає. Також є підтоплення на вул. Городоцькій, 12, на пр. Чорновола.

"На вулиці Торф'яній, 26 підтопило перший поверх будинку, де розміщені офісні приміщення. Ймовірно, тут будуть задіяні служби „Львівводоканалу“, щоб викачати воду", - повідомила Ірина Маруняк, директор депаратмента житлового господарства та інфраструктури.

Вона додала, що також є підтоплення на вулицях Петлюри, Виговського. У зв'язку з тим, що одночасно випала велика кількість опадів, сталося забруднення дощоприймачів. На проспекті Чорновола є місця, де зірвало люки.

Нагадаємо, 16 серпня 2018 року у Києві через нічну грозу повалило 200 дерев і 5 опор електропередач. Також внаслідок негоди серйозно пошкоджено покрівлі та фасади 5 будинків. Крім того, в КМДА повідомили про підтоплення на вулицях Олени Теліги та Щусєва, в столиці виникли проблеми з рухом транспорту.