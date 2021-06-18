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Из-за подтоплений в Ялте началась эвакуация. Возле города сошел селевой поток

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Ялта, Пятница 18 июня 2021 11:27
Из-за подтоплений в Ялте началась эвакуация. Возле города сошел селевой поток Фото: подтопления в Ялте (jalita com)
Автор: РБК-Украина

В связи с сильными дождями и подтоплениями в Ялте (оккупированный Крым) эвакуировали нескольких человек. Пострадавших в результате стихийного бедствия нет.

Об этом говорится в сообщении местного так называемого "министерства по чрезвычайным ситуациям".

Сообщается, что в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе сошел селевой поток, а в самой Ялте и Алупке подтоплены два дома. Местные спасатели эвакуировали 7 человек в безопасную зону.

Кроме того, из-за сильных дождей и ветра упало дерево в районе Малой Ореанды, пострадавших нет.

Напомним, сильные ливни на оккупированном полуострове идут уже второй день. Накануне в Керчи затопило улицы, автомобили были под водой почти под самую крышу. Часть города, в том числе больница были обесточены, затопило более десятка домов. Кроме того, более 100 трансформаторных подстанций были отключены в Крыму из-за обрывов и подтоплений.

В результате оккупационная власть объявила чрезвычайную ситуацию на полуострове.

Отметим, сильные дожди прошли и в других курортных населенных пунктах Украины. В частности, затопило пляжи в Кирилловке Запорожской области.

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