ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Через підтоплення в Ялті почалася евакуація. Біля міста зійшов селевий потік

Новость на русском →
Ялта, П'ятниця 18 червня 2021 11:27
Через підтоплення в Ялті почалася евакуація. Біля міста зійшов селевий потік Фото: підтоплення в Ялті (jalita com)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку з сильними дощами і підтопленнями в Ялті (окупований Крим) евакуювали кількох людей. Постраждалих внаслідок стихійного лиха немає.

Про це йдеться в повідомлення місцевого так званого "міністерства з надзвичайних ситуацій".

Повідомляється, що в районі селища Оползневе на Південнобережному шосе зійшов селевий потік, а в самій Ялті і Алупці підтоплені два будинки. Місцеві рятувальники евакуювали 7 осіб у безпечну зону.

Крім того, через сильні дощі і вітер впало дерево в районі Малої Ореанди, постраждалих немає.

Нагадаємо, сильні зливи на окупованому півострові йдуть вже другий день. Напередодні у Керчі затопило вулиці, автомобілі були під водою майже під самий дах. Частина міста, в тому числі лікарня були знеструмлені, затопило більше десятка будинків. Крім того, понад 100 трансформаторних підстанцій були відключені в Криму через обриви і підтоплення.

В результаті окупаційна влада оголосила надзвичайну ситуацію на півострові.

Зазначимо, сильні дощі пройшли і в інших курортних населених пунктах України. Зокрема, затопило пляжі в Кирилівці Запорізької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим подтопление Ялта
NEWS
Злива затопила вулиці Дніпра
Злива затопила вулиці Дніпра
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами