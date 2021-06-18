Через підтоплення в Ялті почалася евакуація. Біля міста зійшов селевий потік

У зв'язку з сильними дощами і підтопленнями в Ялті (окупований Крим) евакуювали кількох людей. Постраждалих внаслідок стихійного лиха немає.

Про це йдеться в повідомлення місцевого так званого "міністерства з надзвичайних ситуацій".

Повідомляється, що в районі селища Оползневе на Південнобережному шосе зійшов селевий потік, а в самій Ялті і Алупці підтоплені два будинки. Місцеві рятувальники евакуювали 7 осіб у безпечну зону.

Крім того, через сильні дощі і вітер впало дерево в районі Малої Ореанди, постраждалих немає.