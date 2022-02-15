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Підбурював до держзради. В Україні судитимуть адмірала РФ

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Крим, Вівторок 15 лютого 2022 14:12
Підбурював до держзради. В Україні судитимуть адмірала РФ Фото: в Україні судитимуть адмірала РФ (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці закінчили розслідування і направили до суду справу заступника командувача Чорноморського флоту Російської Федерації. Йому інкримінують підбурювання українських військовослужбовців до державної зради в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що адмірал відкрито підбурював штаб Севастопольської морської бази і керівний склад штабу Командування Військово-Морських Сил ЗСУ до скоєння державної зради. Зокрема, він умовляв їх перейти на бік окупантів і змінити державний кордон України. Крім того, зловмисник погрожував українським військовослужбовцям фізичною розправою та зброєю.

"Йому інкриміновано пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до державної зради, а також пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України)", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що зараз адмірал обіймає посаду начальника Головного штабу ВМФ ЗС Російської Федерації - першого заступника головнокомандувача ВМФ ЗС Російської Федерації.

Підбурював до держзради. В Україні судитимуть адмірала РФ

Як повідомляло РБК-Україна раніше, СБУ викрила українця, який готував протести в Києві за вказівкою кураторів з Росії.

Нагадаємо, що нещодавно оголошено підозру двом співробітникам ФСБ РФ і громадянину України за перекидання зброї на Донбас і передачу секретної інформації в РФ.

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