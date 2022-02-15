Готовил по "сценарию" протесты в Киеве: разоблачен мужчина, работавший на кураторов РФ

Прокуратура объявила о подозрении гражданину Украины, работавшему на российских кураторов. Он, в частности, готовил протесты в Киеве по "сценарию" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый, по заказу российских СМИ, во время выступлений на телеканалах РФ, которые находятся под санкциями, а также в соцсетях распространял недостоверную информацию, чтобы манипулировать общественным мнением и дискредитировать власть в Украине.

Информация касалась якобы пребывания Украины под внешним управлением, а также он открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения.

Кроме того, мужчина начал организовывать по заранее подготовленному сценарию российских кураторов за материальное вознаграждение протестные акции в столице.

Для этого, в частности, нанимал для "массовки" людей, которые должны были создавать нужную информационную картинку для представителей информационных агентств РФ.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого, где обнаружили:

переписку с представителями иностранных информационных агентств,

сценарии массовых акций,

лозунги выступлений,

отчеты о проделанной работе,

банковские карты,

перерасчеты денежных средств из иностранных банков.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Продолжается досудебное расследование, устанавливаются сообщники и другие эпизоды преступной деятельности.