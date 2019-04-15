К подрыву авто сотрудника спецслужб в Киеве причастен правоохранитель

К подрыву автомобиля сотрудника спецлужб в Киеве в начале апреля может быть причастен сотрудник налоговой полиции. Об этом говорится в материалах Печерского райсуда Киева.

Сообщается, что следствие установило причастных к подрыву автомобиля Chevrolet Evanda на улице Академика Вильямса. В частности, информацию о перемещении машины потерпевшего передавал сотрудник налоговой полиции, который предоставил пароль и доступ к компьютеру с ключом к базе данных "Безопасный город".

Также сообщается, что одному из фигурантов дела уже сообщили о подозрении в покушении на теракт и несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы.

Напомним, в ночь на 4 апреля произошел взрыв на улице Академика Вильямса на парковке перед супермаркетом "Ашан". По данным СМИ, автомобиль принадлежал офицеру украинской разведки, участнику операции Объединенных сил.

Позже стало известно, что в больнице скончался мужчина, который пострадал при попытке минирования автомобиля сотрудника спецслужб.