ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фейковому "мэру" Мариуполя объявили подозрение в госизмене

Новина українською →
Киев, Суббота 09 апреля 2022 09:56
Фейковому "мэру" Мариуполя объявили подозрение в госизмене Фото: псевдомэр Мариуполя Константин Иващенко (facebook Константина Иващенко)
Автор: Александр Мороз

Донецкая областная прокуратура заочно объявила подозрение в государственной измене депутату городского совета Мариуполя от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константину Иващенко. Он перешел на сторону оккупантов и стал фейковым "мэром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

По данным следствия, депутат городского совета от ОПЗЖ добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами. Согласно псевдоуказу главаря "ДНР" Дениса Пушилина Иващенко якобы стал "главой администрации" Мариуполя.

Также сообщается, что коллаборант помогает России и военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения. Досудебное расследование осуществляется управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что с утверждением Иващенко "главой администрации" нелегитимные власти ратифицировали результаты псевдореферендума 2014 года о создании "ДНР".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь ДНР Война России против Украины
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну