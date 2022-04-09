Фейковому "мэру" Мариуполя объявили подозрение в госизмене
Донецкая областная прокуратура заочно объявила подозрение в государственной измене депутату городского совета Мариуполя от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константину Иващенко. Он перешел на сторону оккупантов и стал фейковым "мэром".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.
По данным следствия, депутат городского совета от ОПЗЖ добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами. Согласно псевдоуказу главаря "ДНР" Дениса Пушилина Иващенко якобы стал "главой администрации" Мариуполя.
Также сообщается, что коллаборант помогает России и военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения. Досудебное расследование осуществляется управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, ранее сообщалось, что с утверждением Иващенко "главой администрации" нелегитимные власти ратифицировали результаты псевдореферендума 2014 года о создании "ДНР".
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