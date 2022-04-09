Фейковому "мэру" Мариуполя объявили подозрение в госизмене

Донецкая областная прокуратура заочно объявила подозрение в государственной измене депутату городского совета Мариуполя от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константину Иващенко. Он перешел на сторону оккупантов и стал фейковым "мэром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

По данным следствия, депутат городского совета от ОПЗЖ добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами. Согласно псевдоуказу главаря "ДНР" Дениса Пушилина Иващенко якобы стал "главой администрации" Мариуполя. Также сообщается, что коллаборант помогает России и военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения. Досудебное расследование осуществляется управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.