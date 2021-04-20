Подрывает стабильность. В ПАСЕ призвали Россию прекратить эскалацию на Донбассе

Соответствующее заявление подписали парламентарии из национальных делегаций Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.

"Последними шагами, в частности, недавним отказом от возобновления обязательств о прекращении огня, Россия демонстрирует свое нежелание по мирному разрешению конфликта на востоке Украины. Напротив, Россия открыто подрывает усилия, направленные на содействие миру, путем необоснованного перемещения своих войск", - указано в заявлении

Документ остается открытым к дальнейшему подписанию.

В заявлении выражена серьезная обеспокоенность увеличением количества нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых РФ группировок, ростом количества жертв и, особенно, постоянным наращиванием и концентрацией чрезмерных военных сил в непосредственной близости к украинским границам.

Парламентарии призывают РФ прекратить провокации, остановить блокаду Керченского пролива и начать деэскалацию, а также предоставить информацию о своей военной деятельности в соответствии с механизмом уменьшения рисков Венского документа, как того требует Украина.

Кроме того, Россию призывают прекратить дезинформационные провокации и кибератаки, а также нападения в социальных сетях Украины.

"Мы, нижеподписавшиеся, должны серьезно воспринимать провокации Российской Федерации и эскалацию военных действий и отправляем России очень четкий сигнал о том, что в случае отказа Россию будут ждать серьезные последствия, включая санкции", - сказано в заявлении.

Документ подготовлен и распространен в ПАСЕ по инициативе украинской делегации и при поддержке членов неформальной группы "Балтик плюс".