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Подрывает стабильность. В ПАСЕ призвали Россию прекратить эскалацию на Донбассе

Автор: Юлия Струк

Группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявление о провокациях Российской Федерации и эскалации военных действий против Украины. В нем отмечается срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Соответствующее заявление подписали парламентарии из национальных делегаций Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.

"Последними шагами, в частности, недавним отказом от возобновления обязательств о прекращении огня, Россия демонстрирует свое нежелание по мирному разрешению конфликта на востоке Украины. Напротив, Россия открыто подрывает усилия, направленные на содействие миру, путем необоснованного перемещения своих войск", - указано в заявлении

Документ остается открытым к дальнейшему подписанию.

В заявлении выражена серьезная обеспокоенность увеличением количества нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых РФ группировок, ростом количества жертв и, особенно, постоянным наращиванием и концентрацией чрезмерных военных сил в непосредственной близости к украинским границам.

Парламентарии призывают РФ прекратить провокации, остановить блокаду Керченского пролива и начать деэскалацию, а также предоставить информацию о своей военной деятельности в соответствии с механизмом уменьшения рисков Венского документа, как того требует Украина.

Кроме того, Россию призывают прекратить дезинформационные провокации и кибератаки, а также нападения в социальных сетях Украины.

"Мы, нижеподписавшиеся, должны серьезно воспринимать провокации Российской Федерации и эскалацию военных действий и отправляем России очень четкий сигнал о том, что в случае отказа Россию будут ждать серьезные последствия, включая санкции", - сказано в заявлении.

Документ подготовлен и распространен в ПАСЕ по инициативе украинской делегации и при поддержке членов неформальной группы "Балтик плюс".

Напомним, в ходе обращения к участникам весенней сессии ПАСЕ канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация на Донбассе и в Крыму более чем тревожная.

Как писало РБК-Украина, ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС заявил, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных.

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