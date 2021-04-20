Підриває стабільність. У ПАРЄ закликали Росію припинити ескалацію на Донбасі

Відповідну заяву підписали парламентарії з національних делегацій України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Грузії, Румунії та Азербайджану.

"Останніми кроками, зокрема, нещодавньою відмовою від поновлення зобов’язань щодо припинення вогню, Росія демонструє своє небажання щодо мирного вирішення конфлікту на сході України. Навпаки, Росія відкрито підриває зусилля, спрямовані на сприяння миру, шляхом необґрунтованого переміщення своїх військ", - вказано у заяві

Документ залишається відкритим до подальшого підписання.

У заяві висловлена серйозна стурбованість збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних РФ угрупувань, зростанням кількості жертв і, особливо, постійним нарощуванням та концентрацією надмірних військових сил у безпосередній близькості до українських кордонів.

Парламентарії закликають РФ припинити провокації, зупинити блокаду Керченської протоки та почати деескалацію, а також надати інформацію про свою військову діяльність відповідно до механізму зменшення ризиків Віденського документа, як того вимагає Україна.

Крім того, Росію закликають припинити дезінформаційні провокації та кібератаки, а також напади в соціальних мережах на Україну.

"Ми, що нижче підписалися, маємо серйозно сприймати провокації Російської Федерації та ескалацію військових дій і надсилаємо Росії дуже чіткий сигнал про те, що у разі відмови на Росію чекатимуть серйозні наслідки, включаючи санкції", - сказано у заяві.

Документ підготовлено і поширено у ПАРЄ за ініціативи української делегації та за підтримки членів неформальної групи "Балтік плюс".