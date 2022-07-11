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После подрыва российских саперов, оккупанты хотят бросить мариупольцев на разминирование "Азовстали"

Фото: оккупанты хотят бросить мариупольцев на разминирование "Азовстали" (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

После того как трое российских саперов подорвались на мине и погибли во время разминирования газопровода в Мариуполе, оккупанты решили бросить на расчистку и разбор заводов местных рабочих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрищенко.

По его словам, в связи с подрывом саперов России в субботу на ММК им. Ильича и Азовстали получено команду - разбор и расчистку заводов проводить исключительно рабочими-мариупольцами.

"Для активизации и увеличения мариупольцев на этих работах дано команду распространять сплетни о том, что "завод купили китайцы, сейчас работаете бесплатно, чтобы они могли начать работы сразу всех, кто был на завалах берут на высокую зарплату", - написал Андрющенко.

Он добавил, что россияне больше к процессу разминирования приобщены не будут для сохранения личного состава.

"Мариупольцев просто не жалко, а спецов из российской армии и мчс надо беречь. Не соглашайтесь на работы в заводах. Все обещания-лживые, а цель одна - использование вас как бесплатной рабочей силы которую не жалко", - подчеркнул советник мэра.

Напомним, в Мариуполе подорвались саперы оккупантов. Это произошло во время разминирования газопровода.

Ранее во время разминирования территории металлургического завода "Азовсталь" подорвались четыре российских сапера.

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Мариуполь