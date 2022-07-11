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Після підриву російських саперів, окупанти хочуть кинути маріупольців на розмінування "Азовсталі"

Фото: окупанти хочуть кинути маріупольців на розмінування "Азовсталі" (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Після того як троє російських саперів підірвалися на міні та загинули під час розмінування газопроводу у Маріуполі, окупанти вирішили кинути на розчистку та розбір заводів місцевих робітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андріщенка.

За його словами, в зв’язку з підривом саперів Росії в суботу на ММК ім. Ілліча та на Азовсталі отримано команду - розбір та розчистку заводів проводити винятково робітниками-маріупольцями.

"Задля активізації та збільшення маріупольців на цих роботах надано команду поширювати плітки про те, що "завод купили китайці, зараз працюєте безкоштовно, щоб вони могли почати роботи і одразу всіх, хто був на завалах беруть на високу зарплату", - написав Андрющенко.

Він додав, що росіяни більше до процесу розмінування долучені не будуть задля збереження особового складу.

"Маріупольців просто не шкода, а спеців з російської армії та мчс треба берегти. Не погоджуйтесь на роботи в заводах. Всі обіцянки - брехливі, а мета одна - використання вас як безкоштовної робочої сили яку не жалко", - наголосив радник мера.

Нагадаємо, у Маріуполі підірвалися сапери окупантів. Це сталося під час розмінування газопроводу.

Раніше під час розмінування території металургійного заводу "Азовсталь" підірвалися чотири російські сапери.

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Маріуполь