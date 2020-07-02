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Подрыв НБУ поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине, - послы G7

Новости » Политика     02.07.2020 - 03:11
Подрыв НБУ поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине, - послы G7
Фото: Нацбанк (РБК-Украина)

Дипломаты отреагировали на отставку Смолия

Послы "Большой семерки" (G7) отреагировали на отставку председателя Национального банка Украины Якова Смолия. Они заявили, что подрыв важнейшей институции поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.

Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter.

Заявление обнародовали через несколько часов после информации об отставке Смолия.

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой важнейшей институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в заявлении.

Напомним, вечером 1 июля стало известно, что председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления".

В то же время, его заместители решили не уходить в отставку.

Ранее послы G7 заявляли, что подрыв независимости Национального банка может поставить под угрозу международную поддержку Украины.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныреформыG7
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