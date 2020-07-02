Підрив НБУ поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні, - посли G7

Фото: Нацбанк (РБК-Україна)

Дипломати відреагували на відставку Смолія

Посли "Великої сімки" (G7) відреагували на відставку голови Національного банку України Якова Смолія. Вони заявили, що підрив надважливої інституції поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.

Про це йдеться в заяві послів G7 в Twitter.

Заяву оприлюднили через кілька годин після інформації про відставку Смолія.

"Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, ввечері 1 липня стало відомо, що голова НБУ Яків Смолій подав у відставку через "систематичний політичний тиск".

Водночас, його заступники вирішили не йти у відставку.

Раніше посли G7 заявляли, що підрив незалежності Національного банку може поставити під загрозу міжнародну підтримку України.

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Автор: Инна Собора