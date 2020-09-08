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Підрив автомобіля на Донбасі: помер другий поранений військовий

Донбас, Вівторок 08 вересня 2020 15:59
Підрив автомобіля на Донбасі: помер другий поранений військовий
Фото: ситуація на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У неділю, 6 вересня, на Донбасі на невідомому пристрої підірвався військовий автомобіль, в результаті чого постраждали два українських бійця. Вони обидва померли в лікарні.

Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Матрос Волков Руслан Михайлович - вогнеметник вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А0216. 04.01.2000 року народження. Помер: 07.09.2020 року у лікарні внаслідок чисельних опіків, отриманих під час підриву автомобиля на невідомому вибуховому пристрої у зоні проведення ООС", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що від отриманих опіків помер український військовослужбовець. Причиною став підрив автомобіля.

Зазначимо, на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Додамо, що вчора на Донбасі загинув військовий Тарас Кубійович,

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