Подрыв автомобиля на Донбассе: один военный умер

В воскресенье, 6 сентября, на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего двое военных получили ранения. Один из них в понедельник умер.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Украинский военнослужащий умер от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий.

"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера время следования к одному из очагов пожара на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном устройстве. Бойцов с ранениями различной степени тяжести эвакуировали в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что 7 августа боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Добавим, что вчера на Донбассе погиб военный Тарас Кубийович,