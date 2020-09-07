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Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

Донбасс, Понедельник 07 сентября 2020 17:52
Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Ситуация в районе ООС остается стабильной и полностью контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сегодня боевики пытались неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета спровоцировать украинских военных вблизи Каменки, что в Донецкой области.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Кроме того, 6 сентября на Донбассе погиб Тарас Кубийович, житель села Ольховка, Городенковского района Ивано-Франковской области.

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