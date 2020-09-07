ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Подрыв автомобиля на Донбассе: один военный умер

Донбасс, Понедельник 07 сентября 2020 18:03
Подрыв автомобиля на Донбассе: один военный умер
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 6 сентября, на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего двое военных получили ранения. Один из них в понедельник умер.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Украинский военнослужащий умер от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий.

"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера время следования к одному из очагов пожара на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном устройстве. Бойцов с ранениями различной степени тяжести эвакуировали в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что 7 августа боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Добавим, что вчера на Донбассе погиб военный Тарас Кубийович,

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДонбассподрывООС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь