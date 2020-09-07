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Підрив автомобіля на Донбасі: один військовий помер

Донбас, Понеділок 07 вересня 2020 18:03
Підрив автомобіля на Донбасі: один військовий помер
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 6 вересня, на Донбасі на невідомому пристрої військовий підірвався автомобіль, в результаті чого двоє військових отримали поранення. Один з них в понеділок помер.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Український військовослужбовець помер від отриманих опіків, після проведення реанімаційних заходів.

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора час прямування до одного з вогнищ пожежі на Донбасі військовий автомобіль підірвався на невідомому пристрої. Бійців з пораненнями різного ступеня тяжкості евакуювали в лікувальний заклад.

Раніше повідомлялося, що 7 серпня бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Додамо, що вчора на Донбасі загинув військовий Тарас Кубійович,

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