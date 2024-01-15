UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подробиці удару по пункту "швидкої" під Херсоном: поранено чотирьох рятувальників

Фото: через обстріл Станіслава Херсонської області 15 січня поранено чотирьох рятувальників (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Станіслава Херсонської області пораненння отримали четверо рятувальників. Також постраждала місцева мешканка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю та "швидку", - йдеться в повідомленні.

 

Як розповіли правоохоронці, окупанти атакували Станіслав дронами.

"Цілеспрямовано били по рятувальникам та пункту екстреної медичної допомоги", - зазначили у відомстві.

Поранено жінку

Крім того, опівночі російські військові гатили по населеному пункту з артилерії, медична допомога знадобилася 77-річній жінці.

Удар по пункту "швидкої" під Херсоном

Російські війська атакували пункт "швидкої" у Станіславі Херсонської області. Спочатку повідомлялось, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська постійно обстрілюють бригади рятувальників під час гасіння пожеж чи будівлі загонів ДСНС в Україні. Наприклад, 15 листопада 2023 року під обстріл потрапила й рятувальна бригада у Запорізькому районі, через що двоє бійців ДСНС загинули, ще троє поранено. Вони приїхали гасити пожежу після атаки РФ та потрапили під повторний обстріл. В цей ж день під обстрвл потрапили рятувальники і під Херсоном. Вони приїхали гасити пожежу будинку після атаки російських військ у передмісті.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область