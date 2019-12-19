Подразделения боевиков усиливают подготовку на Донбассе, - разведка

Командование российско-оккупационных сил усилило подготовку артиллерийских и разведывательных подразделений незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным украинской разведки, артиллерийские подразделения оккупантов отрабатывают проведение практических стрельб в сложных погодных условиях и ночью.

Разведывательные подразделения боевиков сосредоточили усилия на отработке применения беспилотников и своевременной передачи координат обнаруженных объектов для огневого поражения.

"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживание вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства", - подчеркнули в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 19 декабря 2019 года (mil.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ во вторник, 17 декабря, зафиксировали более 100 взрывов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Больше всего фактов нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в Донецкой области.

Кроме того, 18 декабря незаконные вооруженные формирования 7 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил. Оккупанты били из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.