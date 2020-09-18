На подпольном производстве сигарет в Польше задержали 12 украинцев

В Польше на подпольном производстве сигарет задержали 12 граждан Украины. К ним применили меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на три месяца.

Об этом говорится в сообщении Центрального следственного бюро полиции Польши.

Сообщается, что полиция Познани пресекла деятельность нелегальной сигаретной фабрики, которая производила продукцию с ноября 2019 года. На фабрике была налажена полная линия производства сигарет марки известного мирового бренда. Он работала на частной территории в подсобном помещении, в доме рядом проживали иностранные работники.

Полиция провела обыски на десятке объектов, задержаны 16 человек, в том числе 12 граждан Украины. Также изъяли около 1 млн злотых. Ущерб государству из-за неуплаты акциза оценивается в более чем в 6,5 млн злотых. Следствие полагает, что сигареты вывозили контрабандой за пределы Польши.

Задержанным предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и совершении финансовых преступлений. Районный суд Познани арестовал их на три месяца.

Фото: задержание украинцев в Польше (cbsp.policja.pl)

Напомним, ранее в Польше изменили правила прохождения обязательной обсервации для трудовых мигрантов, в том числе из Украины. В частности, двухнедельный карантин при въезде в страну сократили до 10 дней.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали украинца за торговлю наркотиками.