На підпільному виробництві цигарок у Польщі затримали 12 українців

У Польщі на підпільному виробництві сигарет затримали 12 громадян України. До них застосували запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на три місяці.

Про це йдеться в повідомленні Центрального слідчого бюро поліції Польщі.

Повідомляється, що поліція Познані припинила діяльність нелегальної сигаретної фабрики, яка виробляла продукцію з листопада 2019 року. На фабриці була налагоджена повна лінія виробництва сигарет марки відомого світового бренду. Він працювала на приватній території в підсобному приміщенні, в будинку поруч проживали іноземні працівники.

Поліція провела обшуки на десятку об'єктів, затримано 16 осіб, в тому числі 12 громадян України. Також вилучили близько 1 млн злотих. Збиток державі через несплату акцизу оцінюється в більш ніж в 6,5 млн злотих. Слідство вважає, що сигарети вивозили контрабандою за межі Польщі.

Затриманим висунули звинувачення в участі в організованій злочинній групі і здійсненні фінансових злочинів. Районний суд Познані заарештував їх на три місяці.

Фото: затримання українців у Польщі (cbsp.policja.pl)

Нагадаємо, раніше в Польщі змінили правила проходження обов'язкової обсервації для трудових мігрантів, у тому числі з України. Зокрема, двотижневий карантин при в'їзді до країни скоротили до 10 днів.

Раніше повідомлялося, що в Польщі затримали українця за торгівлю наркотиками.