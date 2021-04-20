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Подпольная вечеринка Тищенко и визит Шевченко к Лукашенко. СН соберется на заседание

Автор: Юлия Струк

В четверг, 22 апреля, фракция "Слуга народа" соберется на заседание. На повестке дня - обсуждение ситуации с подпольной вечеринкой нардепа Николая Тищенко и визит парламентария Евгения Шевченко к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщила депутат от СН Юлия Гришина в своем Telegram.

"В четверг заседание фракции "Слуга Народа" по Zoom. Обсудим: кандидата на пост министра энергетики; законы на следующую неделю и, конечно, ситуации с Николаем Тищенко и Евгением Шевченко", - написала нардеп.

Ранее в комментарии РБК-Украина первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал визит парламентария от СН Евгения Шевченко к Лукашенко. СН будет требовать объяснений от члена фракции.

Напомним также, 18 апреля в Киеве в отеле Fairmont на Подоле проходила вечеринка, которую устроил народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко. На ней присутствовало около 30 гостей.

Ранее стало известно, что Тищенко устроил вечеринку в отеле на Подоле во время локдауна. В связи с этим полиция открыла уголовное дело.

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Новости Украины фракцияНиколай ТищенкоСлуга народаЕвгений Шевченко
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