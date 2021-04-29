Подполковника ВСУ подозревают в присвоении горючего для ООС

"Подполковник систематически обеспечивал дополнительным горючим одну из воинских частей Воздушных сил ВСУ через подчиненных Центральному управлению территориальный отдел обеспечения войск, который дислоцируется в Харькове", - говорится в сообщении.

Таким образом, 60 тысяч кг горючего, которое предназначалось для зоны ООС, попало в пункт постоянной дислокации воинской части на Киевской области, где заместитель командира сбывал его автозаправочным станциям.

Из-за действий подозреваемого ущерб государству оценивается в почти 1,8 миллиона гривен. Военный подозревается в завладении военным имуществом в составе организованной преступной группы. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

"В Печерский районный суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Другим лицам, причастным к совершению указанного преступления, сообщалось о подозрении раньше", - говорится в сообщении.