RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Підполковника ЗСУ підозрюють у привласненні пального для ООС

Автор: РБК-Україна

У Києві головному спеціалісту Центрального управління забезпечення паливно-мастильними матеріалами тилу Командування сил логістики Збройних сил України повідомили про підозру. Його підозрюють у привласненні пального для ООС майже на 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

"Підполковник систематично забезпечував додатковим пальним одну з військових частин Повітряних сил ЗСУ через підпорядкованих Центральному управлінню територіальний відділ забезпечення військ, який дислокується в Харкові", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, 60 тисяч кг пального, яке призначалося для зони ООС, потрапило в пункт постійної дислокації військової частини на Київській області, де заступник командира збував його автозаправним станціям.

Через дії підозрюваного збиток державі оцінюється в майже 1,8 мільйона гривень. Військовий підозрюється у заволодінні військовим майном у складі організованої злочинної групи. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

"До Печерського районного суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Іншим особам, причетним до скоєння вказаного злочину, повідомлялося про підозру раніше", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголосили підозру контр-адміралу заступнику командувача Чорноморського флоту військово-морського флоту Збройних сил РФ.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України з 2014 року направила в суд 1960 кримінальних проваджень щодо державної зради та тероризму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООСДБРподозрение