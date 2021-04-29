Підполковника ЗСУ підозрюють у привласненні пального для ООС

"Підполковник систематично забезпечував додатковим пальним одну з військових частин Повітряних сил ЗСУ через підпорядкованих Центральному управлінню територіальний відділ забезпечення військ, який дислокується в Харкові", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, 60 тисяч кг пального, яке призначалося для зони ООС, потрапило в пункт постійної дислокації військової частини на Київській області, де заступник командира збував його автозаправним станціям.

Через дії підозрюваного збиток державі оцінюється в майже 1,8 мільйона гривень. Військовий підозрюється у заволодінні військовим майном у складі організованої злочинної групи. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

"До Печерського районного суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Іншим особам, причетним до скоєння вказаного злочину, повідомлялося про підозру раніше", - йдеться в повідомленні.