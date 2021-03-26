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В Украине объявили подозрение заму командующего Черноморского флота РФ

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 12:07
В Украине объявили подозрение заму командующего Черноморского флота РФ Фото: в Украине сообщили подозрение заместителю командующего Черноморского флота РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявили подозрение контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота военно-морского флота Вооруженных сил РФ. Его подозревают в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Его подозревают в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны.

По данным следствия, с 20 по 25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма российский военный подстрекал украинских бойцов к совершению государственной измены.

Он предлагал им перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта, поднять им зарплаты и помочь с карьерой. В случае отказа он угрожал насилием со стороны российских военных.

Кроме того, заместитель командующего флота проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которых удерживали на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая их к государственной измене.

Напомним, руководителям общественной организации Медведчука "Украинский выбор" объявили подозрения. Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.

Отметим, Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины.

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