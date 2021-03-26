В Украине объявили подозрение заму командующего Черноморского флота РФ

В Украине объявили подозрение контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота военно-морского флота Вооруженных сил РФ. Его подозревают в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма.

Его подозревают в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны.

По данным следствия, с 20 по 25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма российский военный подстрекал украинских бойцов к совершению государственной измены.

Он предлагал им перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта, поднять им зарплаты и помочь с карьерой. В случае отказа он угрожал насилием со стороны российских военных.

Кроме того, заместитель командующего флота проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которых удерживали на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая их к государственной измене.