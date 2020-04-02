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СБУ подозревает госсекретаря Мининфраструктуры в передаче секретных документов

Новости » Происшествия     02.04.2020 - 14:55
СБУ подозревает госсекретаря Мининфраструктуры в передаче секретных документов
Фото: Андрей Галущак (mtu.gov.ua)

Топ-чиновник передал документы связанные с нацбезопасностью Украины

Служба безопасности Украины подозревает в передаче секретных документов, связанных с национальной безопасностью, государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака. Об этом сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах.

Документы касаются национальных интересов на юге и востоке Украины, а также в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

"Речь идет о госсекретаре Министерства инфрастурктуры Галущаке", - сообщил источник РБК-Украины в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что задокументировали факт передачи секретных документов топ-чиновником одного из министерств. Во время обыска по месту жительства госслужащего были изъяты мобильный телефон и электронный планшет, в которых был обнаружен отправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

Ранее РБК-Украина писало, что военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента спецслужб России при попытке проникнуть в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины.

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