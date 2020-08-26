Підполковника СБУ будуть судити через незаконне прослуховування громадян

Фото: співробітник СБУ (ssu.gov.ua)

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно підполковника одного з регіональних органів Служби безпеки України. Його звинувачують у незаконній "прослушці" розмов громадян.

Про це повідомляє прес-службі Офісу генерального прокурора.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 і 3 ч. ст. 368 Кримінального кодексу України (порушення таємниці телефонних розмов, які передаються засобами зв'язку, службового підроблення та одержання неправомірної вигоди).

"Співробітник СБУ з метою особистого збагачення неодноразово порушував таємницю телефонних розмов... Зокрема, на підставі підроблених офіційних документів, з використанням службового становища, він незаконно отримував інформацію про телефонні з'єднання і розмовах абонентів мобільного зв'язку", - повідомили в Офісі генпрокурора.

В подальшому він продавав розмови стороннім особам, вимагаючи за це 25 тисяч грн хабара.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві та Київській області затримали банду, яка намагалася продати незаконний потужний комплекс для "прослушки" за 480 тисяч євро.

Також повідомлялося, що Офіс президента планує на законодавчому рівні прирівняти публікацію розмов чиновників до кримінального злочину.