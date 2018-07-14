Подписано соглашение между "Украэрорухом" и EASA об аудите Ужгородского аэропорта, - Омелян

Омелян принял участие в Европейской конференции гражданской авиации

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что подписано соглашение между "Украэрорухом" и EASA об аудите Ужгородского аэропорта. Об этом Владимир Омелян написал в своем Facebook.

По его словам, данная сделка является ключевым документом для возобновления регулярного авиационного сообщения с Закарпатьем.

"Подписано соглашение между Украэрорухом и EASA об аудите Ужгородского аэропорта - ключевой документ для возобновления регулярного авиационного сообщения с Закарпатьем. Скажу откровенно, что без активной поддержки Петр Порошенко этот вопрос бы и дальше "решался" годами", - написал он.

Он отметил, что провел переговоры с директором департамента мобильности и транспорта Еврокомиссии Генриком Гололеєм.

"Идем совместно с ЕС и верю, что при помощи Брюсселя разницы между польскими или немецкими и украинскими автобанами до 2030 года не будет", - добавил Омелян.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство инфраструктуры Украины намерено запустить полноценное авиасообщение с Закарпатьем по поручению президента Украины Петра Порошенко.