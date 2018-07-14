Підписано угоду між "Украерорухом" і EASA про аудит Ужгородського летовища, - Омелян

Омелян взяв участь в Європейській конференції цивільної авіації

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що підписано угоду між "Украерорухом" і EASA про аудит Ужгородського летовища. Про це написав міністр інфраструктури України Володимир Омелян у своєму Facebook.

За його словами, дана угода є ключовим документом для відновлення регулярного авіаційного сполучення із Закарпаттям.

"Підписано угоду між Украерорухом і EASA про аудит Ужгородського летовища - ключовий документ для відновлення регулярного авіаційного сполучення з Закарпаттям. Скажу відверто, що без активної підтримки Петро Порошенко це питання би й надалі "вирішувалося" роками", - написав він.

Він зазначив, що провів переговори з директором департаменту мобільності і транспорту Єврокомісії Генріком Гололеєм.

"Йдемо спільно з ЄС і вірю, що за допомоги Брюсселю різниці між польськими чи німецькими і українськими автобанами до 2030 року не буде", - додав Омелян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство інфраструктури України має намір запустити повноцінне авіасполучення із Закарпаттям за дорученням президента України Петра Порошенка.