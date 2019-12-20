ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Германия отреагировала на договоренности по транзиту газа через Украину

Новости » Политика     20.12.2019 - 15:25
Германия отреагировала на договоренности по транзиту газа через Украину
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Маас надеется на дальнейшие успешные результаты

Германия поприветствовала принципиальные договоренности по транзиту газа, которые были достигнуты в Берлине 19 декабря между Росссией и Украиной. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас на брифинге в пятницу, сообщает РБК-Украина.

Как известно, Маас сегодня провел переговоры с главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

"Приветствуем это сближение, надеемся, что дальнейшие переговоры приведут к успешным результатам", - сказал Маас, комментируя договоренности по транзиту газа.

РБК-Украина писало, что вчера Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона придерживается своей позиции, и независимо от места переговоров и ситуации будет ее отстаивать. Он отметил, что необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа по территории Украины и обеспечить энергетическую безопасность в регионе.

Как известно, трехсторонние газовые переговоры по транзиту при участии Украины, России и Европейского союза продолжатся 20 декабря в Минске. В Еврокомиссии допускают, что договор по транзиту газа может быть подписан до 1 января.

Соглашение по газу между Украиной и Россией могут подписать до конца года, - Шефчович В "Газпроме" подтвердили, что переговоры по транзиту газа продолжатся в пятницу
Новости Украины Германиятранзит газа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь