Германия отреагировала на договоренности по транзиту газа через Украину

Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Маас надеется на дальнейшие успешные результаты

Германия поприветствовала принципиальные договоренности по транзиту газа, которые были достигнуты в Берлине 19 декабря между Росссией и Украиной. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас на брифинге в пятницу, сообщает РБК-Украина.

Как известно, Маас сегодня провел переговоры с главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

"Приветствуем это сближение, надеемся, что дальнейшие переговоры приведут к успешным результатам", - сказал Маас, комментируя договоренности по транзиту газа.

РБК-Украина писало, что вчера Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона придерживается своей позиции, и независимо от места переговоров и ситуации будет ее отстаивать. Он отметил, что необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа по территории Украины и обеспечить энергетическую безопасность в регионе.

Как известно, трехсторонние газовые переговоры по транзиту при участии Украины, России и Европейского союза продолжатся 20 декабря в Минске. В Еврокомиссии допускают, что договор по транзиту газа может быть подписан до 1 января.