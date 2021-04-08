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Подписан закон о референдуме: что запрещено выносить на голосование

Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 8 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначаться: президентом, Верховной радой или президентом по народной инициативе.

На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы, которые:

  • противоречат положениям Конституции;
  • противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права;
  • касаются отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;
  • направленные на ликвидацию независимости Украины;
  • направленные на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • создают угрозу национальной безопасности Украины.

Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы относительно налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Напомним, в Украине также хотят разрешить проведение местных референдумов. Законопроект о местном референдуме зарегистрировали в парламенте в конце марта.

Ввести местные референдумы в Украине предложил президент Владимир Зеленский. Он поручил парламенту принять соответствующий закон.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийреферендумЗакон
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