Подписан закон о референдуме: что запрещено выносить на голосование

В четверг, 8 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.
Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначаться: президентом, Верховной радой или президентом по народной инициативе.
На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы, которые:
Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы относительно налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Напомним, в Украине также хотят разрешить проведение местных референдумов. Законопроект о местном референдуме зарегистрировали в парламенте в конце марта.
Ввести местные референдумы в Украине предложил президент Владимир Зеленский. Он поручил парламенту принять соответствующий закон.