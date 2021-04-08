RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Підписано закон про референдум: що заборонено виносити на голосування

Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 8 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. У документі міститься перелік питань, які не можна виносити на референдум.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Згідно з законом, всеукраїнський референдум, залежно від питання, може призначатися: президентом, Верховною радою або президентом за народною ініціативою.

На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання, які:

  • суперечать положенням Конституції;
  • суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
  • стосуються скасування чи обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина;
  • спрямовані на ліквідацію незалежності України;
  • спрямовані на порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України;
  • створюють загрозу національній безпеці України.

Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання щодо податків, бюджету, амністії та питання, які перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Нагадаємо, в Україні також хочуть дозволити проведення місцевих референдумів. Законопроект про місцевий референдум зареєстрували у парламенті наприкінці березня.

Запровадити місцеві референдуми в Україні запропонував президент Володимир Зеленський. Він доручив парламенту ухвалити відповідний закон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийреферендумЗакон
Читайте також
У Раді підготували робочу версію закону про нацменшини
Закон про місцевий референдум мають зареєструвати у Раді у квітні, - Стефанчук
Прогноз погоди