На подпись Зеленскому передали закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали проект закона №0873 (№6749 в старом созыве ВР, - ред.) "О внесении изменений в некоторые законы (о введении запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Законопроект ранее подписал глава ВР Дмитрий Разумков.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивалось, что в 2000 году был принят закон "О моратории на проведение сплошных вырубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона", который вводил мораторий на 10 лет на проведение сплошных вырубок главного пользования в елово-буковых лесах на крутых склонах Карпат. Соответственно в 2011 году этот мораторий перестал действовать, и проведение сплошных вырубок елово-буковых лесов опять стало возможным.

Данный закон устанавливает запрет на проведение сплошных вырубок в горных елово-буковых древостоях, сплошных вырубок главного пользования и любых других сплошных вырубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и на берегозащитных участках леса в Карпатском регионе Украины, кроме разработки сплошных буреломов, а также поврежденных болезнями и вредителями насаждений.

Как писало РБК-Украина ранее, 30 октября Верховная рада одобрила во втором чтении данный проект закона.

Напомним, данный законопроект был принят в первом чтении 3 апреля 2018 года. Тогда за принятие законопроекта за основу проголосовали 259 народных депутатов, ни один нардеп не проголосовал против.